Акции «Яндекса» и «Тинькофф» упали после срыва сделки
Валерия Исполатова
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Акции «Яндекса» и «TCS Group Holding», в которую входит «Тинькофф банк», упали на фоне новости о срыве сделки. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Бумаги «Яндекса» в моменте упали на 4,1%, до 4560,2 рубля, а «TCS Group» — на 7,1%, до 1754,8 рубля.
Ранее стало известно, что сделка о покупке «Яндексом» «TCS Group» на $5,48 млрд сорвалась.
В «Яндексе» заявили, что им не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами «Тинькофф», поэтому пришлось закончить переговоры.