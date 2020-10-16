Акции «Яндекса» и «Тинькофф» упали после срыва сделки

Акции «Яндекса» и «TCS Group Holding», в которую входит «Тинькофф банк», упали на фоне новости о срыве сделки. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Бумаги «Яндекса» в моменте упали на 4,1%, до 4560,2 рубля, а «TCS Group» — на 7,1%, до 1754,8 рубля.

Ранее стало известно, что сделка о покупке «Яндексом» «TCS Group» на $5,48 млрд сорвалась.

В «Яндексе» заявили, что им не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами «Тинькофф», поэтому пришлось закончить переговоры.