Росавиация назвала даты возобновления рейсов на Кубу и в Сербию

У российских авиакомпаний появилась возможность выполнять рейсы из России в Сербию и на Кубу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий Росавиации.

Выполнять рейсы на Кубу и в Сербию можно с 15 октября, отметили в Росавиации. Там добавили, что с 1 ноября будет восстановлено авиасообщение с Японией.

Весной Россия прекратила международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. С августа началось постепенное открытие границ.

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