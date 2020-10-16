Росавиация назвала даты возобновления рейсов на Кубу и в Сербию
Полина Рутковская
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У российских авиакомпаний появилась возможность выполнять рейсы из России в Сербию и на Кубу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий Росавиации.
Выполнять рейсы на Кубу и в Сербию можно с 15 октября, отметили в Росавиации. Там добавили, что с 1 ноября будет восстановлено авиасообщение с Японией.
Весной Россия прекратила международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. С августа началось постепенное открытие границ.
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