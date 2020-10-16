Стало известно, сколько Украина потеряла от разрыва связей с РФ

Украина ежегодно теряет $30 млрд после госпереворота 2014 года. Об этом в эфире телеканала NewsOne сказал бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

«Ошибка 14-го года в чем состояла? Что экономические последствия этого не были оценены», — заявил Суслов.

Он отметил, что после этого начался разрыв связей с Россией, а также «пошла потеря рынков на востоке».

По словам экс-министра, научный и промышленный потенциал Украины был обесценен из-за смены геополитического курса страны, а ее высокотехнологичная продукция лишилась рынка. При этом годовой ВВП Украины снизился на $30 млрд по сравнению с 2013 годом, добавил Суслов.