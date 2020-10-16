В Самаре состоялся Volga Investment Summit 2020

16 октября Самара стала центром обсуждения вопросов инвестиций, венчурного бизнеса и финансов, где ведущие эксперты, инвесторы, представители власти и бизнеса объединились на площадке Volga Investment Summit 2020, чтобы разобраться, где искать точки роста и как в сложившейся экономической ситуации выстраивать партнерские отношения.

В форуме приняли участие председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, исполнительный директор АНО «Национальный центр развития государственно-частного партнерства» Максим Ткаченко, Ректор АНО «Университет 20.35» Нина Яныкина

Участников форума приветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«В этом году по понятным причинам мы изменили формат мероприятия. Но очень важно, что неизменными остались его цели: это налаживание прочных связей в финансовой и инвестиционной сферах, масштабирование лучших практик взаимодействия государства, бизнеса и институтов развития», — подчеркнул он.

По итогам 2019 года регион – абсолютный лидер по уровню развития государственно-частного партнерства. Сейчас в области реализуются 74 проекта на общую сумму привлекаемых внебюджетных инвестиций 150 млрд рублей.

По мнению министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, для всего мирового бизнес-сообщества текущая ситуация открывает огромные возможности.

«Сегодня государство видит в себе усиленную роль в партнерстве с бизнесом - государственно-частном партнерстве. Мы видим риски предпринимателей и понимаем, что их нужно делить, как подобает полноценным партнерам», - подчеркнул министр. - Также, будущее развитие мы видим в концентрации новых возможностей в виде локальных городов и районов будущего. В тольяттинском технопарке «Жигулевская долина» у нас уже работает больше 2000 высококлассных ребят, формирующих вокруг себя новые кластеры. В Самаре, рядом с уникальным футбольным стадионом «Самара-Арена», мы спроектировали город будущего для инициативных молодых жителей, способных менять и мир, и людей», - добавил Богданов.