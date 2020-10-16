Евразийский банк развития направил Белоруссии $500 млн

Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислил Белоруссии финансовый кредит в $500 млн из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), пишет ТАСС со ссылкой на банк.

«ЕАБР, являющийся управляющим средствами ЕФСР, перечислил Республике Беларусь финансовый кредит из средств Фонда в объеме $500 млн США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства предоставляются на 10 лет при льготном периоде да 5 лет и с плавающей процентной ставкой.

Помимо средств ЕФСР Россия выдаст Белоруссии заем на $1 млрд. Республика получит его двумя траншами: первые $500 млн — в текущем году, вторые $500 млн — в 2021 году.

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