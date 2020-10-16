Правительство утвердило график выходных дней на 2021 год

31 декабря 2021 года будет выходным днем, следует из постановления кабмина.

«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — говорится в сообщении.

Также в 2021 году россияне будет отдыхать с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

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