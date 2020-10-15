Кабмин в два раза ухудшил прогноз по убыли населения России

Российское правительство ухудшило прогноз по сокращению общей численности населения страны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года.

Согласно документу, убыль населения по итогам 2020 года составит 352 тыс. человек.

В августовской версии плана ожидалось сокращение численности россиян на 158 тыс.

В дальнейшем население России также будет сокращаться. В 2021 году на 290 тыс. человек, в 2022 году — на 238,1 тыс., в 2023 году — на 189,1 тыс., а в 2024 году — на 165,3 тыс. человек.

Таким образом, за 4 года численность россиян уменьшится на 1,2 млн человек.

Выход на положительные темпы прироста предполагается только в 2030 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рекордное падение: как пандемия ударила по рынку газа

— Кабмин не поддержал законопроект о бессрочной программе маткапитала в России

— Правительство направит 940 млрд рублей на выплаты пенсий и пособий