Около 1 млн москвичей перешли на удаленку

На дистанционную работу перешли уже около 1 млн жителей Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Собянин отметил, что москвичи стали более серьезно относиться к масочно-перчаточному режиму, а жители города старше 65 лет ответственно соблюдают режим самоизоляции.

Ранее власти Москвы обязали столичные предприятия перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников и еженедельно об этом отчитываться. Такое решение было принято на фоне роста заболеваемости новой коронавиурсной инфекцией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Лайт-вариант»: Собянин о рекомендациях по коронавирусу

— В Москве изменили правила подачи данных о сотрудниках на удаленке

— Названы способы извлечь выгоду из удаленной работы