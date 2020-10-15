Доля просроченных кредитов в России выросла до рекордных 12,6 млн

В России рекордно выросло число просроченных кредитов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

На 1 сентября 2020 года число просроченных долгов достигло рекордных 12,6 млн ссуд. Это на 12,5% процентов больше прошлогоднего показателя.

В материалах отмечается, что такое влияние на качество кредитного портфеля оказала пандемия. На протяжении последних 9 месяцев заметен поступательный прирост на 80-500 тыс. просроченных кредитов ежемесячно.

Наибольшее количество просроченных долгов перед банками и МФО зафиксировано в Москве — 803 тыс. займов, Московской области — 597 тыс. и Краснодарском крае — 490 тыс.

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