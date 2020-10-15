Кудрин спрогнозировал снижение ВВП РФ в 2020 году
Михаил Кириллов
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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что падение ВВП России в 2020 году составит от 4,2% до 4,8%, сообщает ТАСС.
«Снижение ВВП в 2020 году превысит прогнозное значение и в зависимости от сценария развития ситуации в экономике составит от 4,2% до 4,8%», — сказал Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Отмечается, что базовый макропрогноз предполагает снижение ВВП страны в текущем году на 3,9%.
Ранее Кудрин заявил, что значительные темпы восстановления и роста российского ВВП в последующие годы — лишь оптимистичный сценарий.
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