В ГД предложили временно обнулить НДС на продукты при доставке

Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову, в котором предложил сделать нулевую ставку НДС на продукты, заказываемые дистанционным способом в период ограничений из-за COVID-19, передает RT.

Парламентарий в своем обращении отметил, что на фоне роста ежедневно выявляемых случаев коронавируса в России региональные власти частично вновь ввели ограничительные меры, а гражданам из групп риска рекомендовали находиться дома. Однако таким гражданам, в том числе пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, в период ограничений нужно регулярно покупать продукты питания, посещать предприятия торговли, отметил Власов.

По его мнению, минимизировать такую вынужденную активность можно, если простимулировать граждан приобретать данные товары дистанционным способом.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность введения нулевой ставки НДС на продовольственные товары, которые будут заказываться гражданами дистанционно с доставкой по месту жительства на период ограничительных мер, направленных на снижение распространения инфекционных заболеваний», — указано в тексте обращения.

Депутат считает, что такая мера позволит уменьшить стоимость продовольственных товаров при дистанционной покупке на 10–20% и будет «поводом для значительной части граждан отказаться от очного посещения предприятий торговли».