Власти США депортируют основателя бренда «Довгань» в Эстонию
Власти США депортируют в Эстонию основателя группы компаний GL Financial Group, совладельца брендов «Довгань», «Смак», «Красная линия» и Cliven Германа Лиллевяли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя отделения Службы иммиграционного и таможенного контроля США в Лос-Анджелесе Алекса Понса.
По его словам, арестованный 18 августа Лиллевяли находится «в ожидании выдворения из США». Сотрудник таможенного департамента рассказал, что Лиллевяли под именем Герман Хайнманн прилетел в международный аэропорт Лос-Анджелеса в рамках программы безвизового въезда, но не покинул территорию США, нарушив требования американского законодательства.
«Совершенно верно», — ответил Понс на вопрос о депортации предпринимателя в Эстонию.
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