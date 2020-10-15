Власти США депортируют основателя бренда «Довгань» в Эстонию

Власти США депортируют в Эстонию основателя группы компаний GL Financial Group, совладельца брендов «Довгань», «Смак», «Красная линия» и Cliven Германа Лиллевяли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя отделения Службы иммиграционного и таможенного контроля США в Лос-Анджелесе Алекса Понса.

По его словам, арестованный 18 августа Лиллевяли находится «в ожидании выдворения из США». Сотрудник таможенного департамента рассказал, что Лиллевяли под именем Герман Хайнманн прилетел в международный аэропорт Лос-Анджелеса в рамках программы безвизового въезда, но не покинул территорию США, нарушив требования американского законодательства.

«Совершенно верно», — ответил Понс на вопрос о депортации предпринимателя в Эстонию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Создатель бренда «Довгань» объявлен в международный розыск

— РБК: основатель брендов «Довгань» и «Красная линия» Лиллевяли задержан в США

— Макаревич заявил, что задержанный в США бизнесмен не имеет отношения к бренду «Смак»