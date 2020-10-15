Начался второй этап продаж туров по России с кешбэком

Второй этап программы продаж туров с возможностью частичного возврата средств начался в России, передает РИА «Новости».

Так, в ночь на 15 октября и до полуночи 5 декабря текущего года, россияне смогут купить туры и проживание с кешбэком на новых условиях. Отправиться в путешествие в рамках акции можно будет до 10 января 2021 года включительно.

Как отмечается, теперь в программу включены поездки от двух ночей (ранее было от четырех ночей. — «Газета.Ru»). Вернуть средства в размере 20% также стало можно на туры любой стоимости. Возврат составит не более 20 тыс. рублей.

Оплата тура производится исключительно картой «Мир». Кешбэк на нее будет начисляться автоматически. Он будет поступать на карту в течение пяти дней с момента оплаты путешествия.

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