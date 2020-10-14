Минфин снова установил рекорд по размещению гособлигаций

Министерство финансов продало на аукционе облигации федерального займа на сумму 350,629 млрд рублей по номиналу при спросе 377,619 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Это новый рекорд размещения ОФЗ на одном аукционе.

Предыдущий был установлен 7 октября, когда Минфин выставил на одном из аукционов ОФЗ на сумму 315,730 млрд рублей.

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