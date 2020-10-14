В МВФ подсчитали, что коронавирус может обойтись миру в $28 трлн

Мир может потерять $28 трлн ВВП из-за коронавируса и последующего кризиса, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Об этом пишет РИА «Новости».

«На протяжении последующих пяти лет кризис, по имеющимся оценкам, может обойтись в 28 триллионов долларов потерянного ВВП», — сказала Георгиева.

Она подчеркнула, что у МВФ по-прежнему есть ресурсы, чтобы поддержать наиболее пострадавшие страны. По ее словам, фонд уже представил финансирование 81 государству.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 38 млн заболевших, 28 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались.

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