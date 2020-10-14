Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами

Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб.

Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.

Два раза в неделю будут осуществляться рейсы из Москвы в Белград, Кайо-Коко и Санта-Клару.

С 1 ноября в Японию будут летать два рейса из Москвы в Токио и один из Владивостока.

В оперштабе пояснили, что данное решение было принято исходя из специальных критериев и принципов взаимности.

Так, для возобновления авиасообщения в стране должно быть не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев заражения и коэффициент распространения за неделю не более 1.

Ранее Российское правительство разрешило совершать полеты за рубеж из еще четырех городов страны — Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.

Весной Россия прекратила международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. С августа началось постепенное открытие границ.

На сегодняшний день россияне могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Южную Корею и на Мальдивы.