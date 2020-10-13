Не меньше 40% сотрудников СК перейдут на удаленку

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился перевести не меньше 40% сотрудников на удаленную работу, сообщается на сайте СК.

«Александр Бастрыкин поручил подчиненным сократить не менее чем на 40% от штатной численности очное присутствие сотрудников и работников следственных подразделений, изолировав в первую очередь лиц в возрасте старше 65 лет, женщин, а также сотрудников, имеющих хронические заболевания», — говорится в сообщении.

Также глава Следкома указал на необходимость социальной дистанции и средств индивидуальной защиты.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 37 млн заболевших, 28 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,3 млн человек с COVID-19.

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