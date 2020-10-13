Минфин предложил заранее предупреждать компании о блокировке счетов

Министерство финансов подготовило поправки в Налоговый кодекс, согласно которым компании будут информироваться о блокировке счетов за две недели. Об этом сообщило ведомство.

Согласно действующим законам, если налогоплательщик не предоставил в срок налоговую декларацию или налоговый агент не представил расчет удержанных сумм НДФЛ, то налоговики в течение 10 дней могут без предупреждения заблокировать его банковские счета.

Минфин предложил, во-первых, обязать налоговые органы предупреждать о блокировке счета за 14 дней и, во-вторых, увеличить срок подачи документов, по истечении которого блокируется счет, с 10 до 20 дней.

Предполагается, что в течение двух недель компании смогут исправить «непреднамеренные нарушения» и спасти свои счета от блокировки.

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