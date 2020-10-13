Новый резидент ТОСЭР «Чапаевск» будет выпускать полиграфическую продукцию

Во вторник стало известно о подписании трехстороннего соглашения между министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, администрацией Чапаевска и ООО «ФАВОРИТ М», которое станет резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Чапаевск».

«Бизнес вкладывается в будущее, когда видит перспективы отдачи средств и уверен в надежности своих вложений, - отмечал ранее самарский губернатор Дмитрий Азаров. - А это значит, задача улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, создания новых рабочих мест должна оставаться одним из главных приоритетов правительства Самарской области».

Он также подчеркивал, что в дополнение к существующим мерам поддержки инвесторов необходимо разработать и новые инструменты, обеспечивающие наилучшие условия для развития бизнеса в регионе.

Новый резидент ТОСЭР планирует создать полиграфический комплекс на территории индустриального парка «Чапаевск» и планирует вложить в создание нового производства 251,7 млн рублей.

Кроме того, будущий полиграфический комплекс даст городу 100 новых рабочих мест. Статус резидента ТОСЭР позволит инвестору снизить взносы во внебюджетные фонды с 30 до 7,6%. Эксперты называют эту меру поддержки бизнеса основным преимуществом для привлечения инвесторов в моногород Чапаевск, так как она позволяет существенно экономить производственным предприятиям на ФОТ.

«Особые условия, созданные для резидентов территорий опережающего развития в Чапаевске и Тольятти, делают эти города привлекательными для размещения новых производств», - отметил в свою очередь министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Он также напомнил, что власти региона готовы оказывать потенциальным инвесторам всестороннюю поддержку в реализации их планов: «Нам важно, чтобы позитивный эффект от реализации крупных проектов смогли как можно быстрее оценить жители этих моногородов».