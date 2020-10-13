УК «Эвокорп» выходит из совместного проекта с ВЭБом

Управляющая компания «Эвокорп» Максима Викторова приняла решение выйти из совместного инфраструктурного проекта с участием ВЭБа, чтобы избежать конфликта интересов, передает РИА «Новости» во вторник.

«Эвокорп» уже прекратил осуществлять доверительное управление закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ) «Легион».

УК является учредителем АО «Группа Компаний Нацпроектстрой» и совместно с «ВЭБ.РФ» до последнего времени участвовала в корпоративном управлении АО, являясь доверительным управляющим ЗПИФ «Легион» (владеет 49,9% акций АО «ГК НПС»).

«Эвокорп» и ее бенефициар Максим Викторов приняли решение о выходе из совместного проекта с «ВЭБ.РФ». Данное решение принято в целях избежания конфликта интересов «Эвокорп» при участии в других проектах», - сообщили в компании.

Представители Викторова также подтвердили, что он покинул состав участников ЗПИФ «Легион».