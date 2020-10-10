Россияне взяли больше 1 млн ипотечных кредитов с начала 2020 года

Гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что россияне с начала 2020 года оформили 1 млн ипотечных кредитов на общую сумму более 2,7 трлн рублей.

Отмечается, что в сентябре было выдано 180-185 тыс. кредитов, а объем выдачи составил почти 500 млрд рублей.

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«Такой результат стал возможен благодаря программе льготной ипотеки, на которую пришлось свыше 90% всех кредитов на новостройки в сентябре, а также росту спроса в рыночном сегменте, где ставки сейчас на историческом минимуме – около 8%», — написал Мутко в Instagram.

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