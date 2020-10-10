Развитие и поддержку агротуризма обсудили на выставке «Золотая осень – 2020»

В рамках выставки «Золотая осень – 2020» состоялся форум «Развитие сельских территорий и сельского туризма – перспективные направления», в ходе которого замглавы Минсельхоза Оксана Лут, депутат Госдумы Светлана Максимова, зампредправления Россельхозбанка Денис Константинов, а также представители бизнеса в сфере агротуризма обсудили актуальность сельского туризма, его законодательное и нормативное обеспечение, меры господдержки и потребность рынка в новых стимулирующих программах развития.

В частности, Оксана Лут отметила, что именно в этом году на фоне пандемии существенный стимул к развитию получил внутренний туризм.

Этот фактор в совокупности с разработкой мер господдержки специально для агротуризма будет способствовать созданию новых туристических направлений на сельских территориях, а также повысит популярность уже существующих.

В свою очередь, рост несельскохозяйственного сектора, особенно сельского туризма, позволит снизить безработицу на селе, диверсифицировать источники дохода населения и обеспечить рост его благосостояния, что позволит привлечь в село квалифицированные кадры и сохранить сельские населенные пункты.

Участники мероприятия отметили, что развитие агротуризма должно обеспечить формирование дополнительных условий для устойчивого роста фермеров.

Для эффективной же реализации этих проектов необходимо еще на стадии планирования продумать весь алгоритм организации туризма в условиях действующего сельхозпредприятия, отметили собравшиеся. Кроме того, современные потребности туристов требуют и современных решений, одновременно подчеркивающих самобытный уклад российской деревни.

Как отметила Оксана Лут, приоритетом усилий государства и бизнеса должны стать высокий уровень качества жизни сельских жителей, и агротуризм позволит придать дополнительный импульс развитию как фермерства, так и жизни на селе в целом.