ПСБ профинансирует социально-экономические проекты Кубани

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписали в пятницу соглашение о сотрудничестве, которое будет способствовать социально-экономическому развитию региона.

Как отмечается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 9 октября, в рамках договоренностей ПСБ предоставит финансирование для реализации социально значимых проектов на Кубани, банковские и лизинговые гарантии для бесперебойного энергоснабжения края, развития предприятий малого и среднего бизнеса и так далее.

В частности, ПСБ будет содействовать доступности ипотеки для жителей края.

Так, для бюджетников, получающих зарплату на карты ПСБ, по программе «Семейная ипотека» минимальная процентная ставка составит 3,99% для покупки нового жилья и рефинансирования имеющихся кредитов.

«За последнее время ПСБ и краевая администрация проделали большую совместную работу по различным направлениям», — констатировал председатель ПСБ Петр Фрадков.

Он напомнил, что банк помогал предприятиям ОПК, выдавал льготные и беспроцентные кредиты госпредприятиям, в том числе комбинатам питания, курортам и санаториям Сочи, Дагомыса, Геленджика.

Уже сейчас на долю ПСБ приходится почти 30% всех кредитов, выданных субъектам МСП в регионе.

«Это важный инструмент поддержки, благодаря которому предпринимателям за последние два года удалось привлечь порядка 350 млн рублей кредитов на развитие», – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, отметив, что регион заинтересован в развитии партнерства с ПСБ.