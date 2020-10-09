Жителям Китая раздадут цифровые юани

Власти Шэньчжэня распределят 10 млн юаней между 50 тыс. жителями города. Об этом сообщает китайское издание Sina Finance.

Уточняется, что это будет сделано в рамках пилотной программы тестирования криптовалюты Народного банка Китая (PBoC). Так, каждый гражданин получит по 200 юаней, что равно порядка $30.

Сумму распределят между горожанами в формате лотереи, которую проведет Муниципальная администрация киберпространства Шэньчжэня.

Потратить деньги люди смогут в течение шести дней в торговых точках — участниках программы. Чтобы присоединиться к розыгрышу, стоит предоставить данные об имени, ID-карте и номере мобильного телефона.

Отмечается, что полученные средства будет нельзя передать другим гражданам или вывести на банковский счет. Неизрасходованные деньги будут списаны после окончания лотереи.

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