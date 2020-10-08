Россияне в 2020 году предпочли гречке рис и пшено

Рис и пшено оказались самыми популярными крупами у россиян в 2020 году — спрос на них оказался вдвое выше, чем на гречку. Такие выводы сделал онлайн-сервис по доставке продуктов СберМаркет в исследовании предпочтений клиентов за январь — сентябрь.

Рис и пшено присутствовали в 2,4% потребительских корзин. Второе место заняла манная крупа, ее брали в 2% заказов. Гречка оказалась лишь на третьем месте, ее покупали в 1,3% случаев. На последнем месте среди популярных круп оказалось овсяная крупа, ее клали только в 1,1% корзин.

Реже всего крупы покупали в Санкт-Петербурге, а чаще всего — в Тюмени и Московской области, в особенности, пшено, манку и гречку. Рис чаще всего брали в Красноярске, Иркутске и Московской области — эта крупа присутствовала в среднем более чем в 3% продуктовых корзин. Жители Тюмени заняли первое место среди россиян по покупке пшенной каши и манной крупы. Овсяные хлопья или геркулес, в свою очередь, чаще всего покупали в Московской области.

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