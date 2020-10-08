Россияне рассказали, как часто уходят в отпуск и как к нему готовятся

Каждый второй (51%) житель России официально отдыхает от работы раз в полгода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

23% респондентов признались, что могут позволить себе отпуск только раз в год, 17% удается его взять раз в квартал, 5% отдыхают раз в месяц или чаще, а 4% вообще не уходят в отпуск.

Большинство россиян (48%) берут 1-2 недели отпуска, 8% позволяют себе отдохнуть только неделю, а 7% руководство подписывает всего несколько дней отдыха. 23% респондентов заявили, что могут не ходить на работу больше двух недель, а 12% имеют возможность отдыхать сколько угодно.

Заранее к отпуску готовятся каждый раз 30%, стараются это делать 40%, а еще 9% тщательно продумывают только долгие поездки. 20% опрошенных предпочитают путешествовать без подготовки. Россияне, которые готовятся к поездке, обычно изучают информацию о городе, куда едут (66%), покупают билеты на поезда или самолеты (63%) и бронируют отели (60%). 30% составляют подробный план путешествия, а 10% покупают билеты в музей.

Опрос проводился в мобильном приложении OneTwoTrip. В нем приняло участие 1768 человек.

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