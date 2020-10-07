Кабмин одобрил увеличение в 10 раз штрафов за нарушение пожарной безопасности

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала законопроект, увеличивающий в 10 раз штрафы за нарушение пожарной безопасности, передает ТАСС.

Законопроектом предлагается усилить административную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности и правил пожарной безопасности в лесах.

Для граждан размер штрафов увеличится в 10 раз, для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — в 2 раза, уточнили в правительстве.

Инициатива разработана заксобранием Кемеровской области.

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