Кабмин одобрил увеличение в 10 раз штрафов за нарушение пожарной безопасности
Бернст Ю.
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Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала законопроект, увеличивающий в 10 раз штрафы за нарушение пожарной безопасности, передает ТАСС.
Законопроектом предлагается усилить административную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности и правил пожарной безопасности в лесах.
Для граждан размер штрафов увеличится в 10 раз, для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — в 2 раза, уточнили в правительстве.
Инициатива разработана заксобранием Кемеровской области.
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