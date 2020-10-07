Власти Москвы рекомендуют «удаленку» для ряда сотрудников промышленных предприятий

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров заявил, что столичные власти предложат промышленным предприятиям перевести на удаленную работу сотрудников, не задействованных в производственном цикле. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы придерживаемся такой точки зрения о том, что если на промышленном предприятии есть сотрудники, которые не задействованы в производственном цикле, то, конечно, мы обратимся к работодателям, чтобы перевести на удаленный режим работы таких сотрудников», — сказал он.

При этом чиновник отметил, что правительство не будет нарушать производственных цикл на предприятиях, где 90-95% людей задействованы непосредственно на производстве, например, в пищевой промышленности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 5 октября не менее 30% сотрудников должны быть переведены на удаленный режим работы. Исключения из правила предусмотрены для людей, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, а также для медицинских сотрудников и трудящихся в стратегических отраслях.

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