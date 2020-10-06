Прибыль магазинов одежды и обуви в сентябре упала на 5-20%
Прибыль магазинов обуви и одежды в сентябре сократилась по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ИТ-компании «Эвотор».
Выручка несетевых ретейлеров обуви в сентябре этого года снизилась на 17%, а магазинов одежды — на 5%.
Согласно данным «Эвотора», число магазинов одежды уменьшилось на 13%, а обувных на — 7% по сравнению с началом года.
Наиболее серьезно пострадала отрасль в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Нижегородской областях.
Так, в столице выручка обувных магазинов сократилась на 28% к сентябрю 2019 года.
Как отмечается в исследовании, на потребительский спрос повлияли снижение доходов населения и ожидание второй волны коронавируса.
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