Прибыль магазинов одежды и обуви в сентябре упала на 5-20%

Прибыль магазинов обуви и одежды в сентябре сократилась по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ИТ-компании «Эвотор».

Выручка несетевых ретейлеров обуви в сентябре этого года снизилась на 17%, а магазинов одежды — на 5%.

Согласно данным «Эвотора», число магазинов одежды уменьшилось на 13%, а обувных на — 7% по сравнению с началом года.

Наиболее серьезно пострадала отрасль в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Нижегородской областях.

Так, в столице выручка обувных магазинов сократилась на 28% к сентябрю 2019 года.

Как отмечается в исследовании, на потребительский спрос повлияли снижение доходов населения и ожидание второй волны коронавируса.

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