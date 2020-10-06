Следствие задержало пять человек по делу братьев Ананьевых

Следственный комитет России сообщил о задержании пятерых соучастников хищений бывшими совладельцами «Промсвязьбанка» Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, передает «Интерфакс».

Всего, по данным СК, установлено девять соучастников Ананьевых, всем им предъявлены обвинения.

В ближайшее время пятерым будет избрана мера пресечения. Остальные объявлены в розыск.

По версии следствия, в 2017 году Ананьевы, опасаясь утратить возможность управления «Промсвязьбанком» из-за выявленных ЦБ нарушений, создали организованную группу для хищения денежных средств банка, куда вошли восемь экс-сотрудников банка и один иностранный гражданин.

В 2017 году соучастники произвели оплату в пользу Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Нидерландах, якобы за акции «Промсвязьбанка». Однако, по данным следствия, фактически ценные бумаги не приобретались, а сделка была вымышленной.

Следствие считает, что действия Ананьевых и их соучастников привели к выводу на Кипр 87,2 млрд рублей.