Названо число россиян, которым сократили зарплату из-за коронавируса

Более 4 млн официально трудоустроенных россиян столкнулись с сокращением заработной платы во II квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным издания, урезание зарплаты во II квартале 2020 года коснулось 4,6 млн россиян — 6,2% от общего числа рабочего населения.

Отмечается, что это максимальный показатель с 2013 года.

По данным издания, 2,4 млн работников брали отпуск без сохранения зарплаты, 1,23 млн человек работали неполное время, еще 948 тысяч находились в простое.

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