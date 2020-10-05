Минфин увеличит продажу валюты в 2,3 раза

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Министерство финансов России увеличит продажу валюты в 2,3 раза, сообщается на сайте ведомства.

С 7 октября по 16 ноября Минфин увеличит объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния до 126,9 млрд рублей.

Ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 5,8 млрд рублей.

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