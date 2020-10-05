Российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны, пишет РИА «Новости» со ссылкой на приказ Росавиации.

«Решением межведомственной комиссии по допуску перевозчиков от 18 сентября 2020 года российским авиакомпаниям... предоставлены допуски на осуществление международных перевозок пассажиров и (или) грузов в ряд пунктов иностранных государств», — говорится в документе.

Отмечается, что допусками компании смогут воспользоваться, когда возобновятся полеты.

В список вошли: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Великобритания, Германия, Греция, Египет, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Киргизия, Кипр, Китай, Мальдивы, Мальта, ОАЭ, Нидерланды, Саудовская Аравия, Туркмения, Турция, Танзания, Чехия и Узбекистан.

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