Эксперты описали идеального ипотечного заемщика

Эксперты описали портрет идеального ипотечного заемщика, передает РИА «Новости».

«Для погашения ипотеки заемщику необходимо будет сделать около 300 регулярных взносов, что подразумевает очень высокий уровень платежной дисциплины, а также стабильности в доходах. Поэтому приоритет при выдаче отдается представителям профессий, которые востребованы всегда», — заявил директор департамента кредитных рисков «БКС Банка» Сергей Хайруллин.

Кроме того, желательно, чтобы заемщик работал в государственной или крупной частной компании.

Идеальный возраст для получения ипотеки – 30-40 лет. Также в плюс идет стабильный семейный доход, который для получения ипотеки должен в два раза превышать размер ежемесячного платежа.

Как отмечает руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников, первоначальный взнос по ипотеке для банков является «маркером рискованности сделки». Оптимально, если он будет составлять 20% от жилья.

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