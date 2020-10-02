Россияне стали активнее скупать вторичное жилье

Спрос на вторичное жилье в России вырос более чем в два раза за последние три месяца, сообщают аналитики «Авито Недвижимость», передает «Интерфакс».

«Показатели спроса на платформе продемонстрировали более чем двукратное повышение по итогам трех месяцев, в годовом сравнении — на 45,8%», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, стоимость квадратного метра вторичного жилья также выросла. За год она поднялась на 6,1%, составив 56,5 тыс. рублей.

Они считают, что к этому привели последовательное снижение ключевой ставки ЦБ, нестабильный курс рубля и падение реальных доходов россиян.

Отмечается, что больше всего цены выросли в Москве и Санкт-Петербурге. Цена квадратного метра в среднем составила 213 тыс. рублей и 123 тыс. рублей.

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