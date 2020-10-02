Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко. Об этом пишет РИА «Новости».

«Такие переговоры ведутся с более 30 странами. Но, к сожалению, тут есть ряд моментов, которые влияют на ситуацию. Это санитарные нормы и эпидемиологическая обстановка в той стране, куда планируется выезд российских туристов, паритетность», — сказал Осауленко.

Он подчеркнул, что речь идет о Болгарии, Греции, Кипре, Хорватии и других европейских странах.

Россия стала возобновлять авиасообщение с другими странами. В настоящий момент россияне могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссию, Киргизию, Казахстан.

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