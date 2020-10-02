Эксперт прокомментировал продление кабмином моратория на банкротство

Председатель «Банкротного клуба» Олег Зайцев отметил в разговоре с «Газетой.Ru» несколько плюсов принятого в четверг правительством решения о продлении еще на три месяца моратория на банкротство для российского бизнеса.

«Во-первых, тем бизнесам, которые наиболее пострадали из-за пандемии, это [продление моратория на банкротство] даст возможность пережить эту осень. Если бы мораторий закончился 6 октября, как это должно было произойти, ряд из них, вероятно, столкнулся бы в октябре с тем, что в отношении них были бы поданы заявления о банкротстве, пришли бы судебные приставы, начали бы арестовывать имущество. Это могло бы уничтожить их бизнес», — уверен он.

Эксперт добавил, что продление моратория на три месяца даст такому бизнесу возможность «еще немного подождать» выправления ситуации. «С одной стороны, риск второй волны весьма значителен, с другой стороны, сохраняется надежда, что мы ее переживем с меньшими потерями, чем первую», — добавил специалист.

«Во-вторых, за это время у правительства есть шанс сделать так, что когда мораторий кончится, а он не будет вечным, чтобы компании вышли в мир, где у них есть шанс выжить. Дело в том, что сейчас российский закон о банкротстве совсем не умеет спасать бизнес, он умеет его только убивать», — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что в марте кабмин презентовал «очередной масштабный проект по реформированию закона о банкротстве». По его словам, есть шанс, что осенью он будет принят. Таким образом, у бизнеса будет возможность «через судебную процедуру урегулировать свои отношения с кредиторами».

В то же время Зайцев отметил активное участие первого вице-премьер Андрея Белоусова в продлении моратория на банкротство еще на три месяца. «Во многом это его заслуга», — заключил эксперт.