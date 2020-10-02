Центробанк отозвал лицензию у Тэмбр-банка

Центральный банк России с 2 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского »Тэмбр-банка». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Банк России приказом от 02.10.2020 № ОД-1583 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у... АО «ТЭМБР-БАНК»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по величине активов кредитная организация находилась на 186 месте в банковской системе РФ.

По данным Центробанка, такое решение было принято в том числе в связи с тем, что «Тэмбр-банк» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.

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