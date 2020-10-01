Названы города России, куда поедут отдыхать школьники на каникулах осенью

Названы самые востребованные авианаправления по России во время школьных каникул. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервис поездок и путешествий Туту.ру.

Аналитики сервиса изучили спрос на авиабилеты на дни расширенных школьных каникул — с 5 по 18 октября.

Самым популярным направлением оказался город Сочи, туда отправятся почти 42% детей школьного возраста. Минводы и Симферополь расположились на втором месте, доля этих локаций в школьном пассажиропотоке — по 8,33%.

В пятерку популярных направлений также вошли Калининград и Петербург.

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