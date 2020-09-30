Reuters: Китай готовит антимонопольное расследование против Google

Китай может начать антимонопольное расследование в отношении американской корпорации Google. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По информации агентства, с таким предложением выступила китайская компания Huawei Technologies. Инициатива уже передана на рассмотрение в антимонопольный комитет Госсовета КНР.

Предполагается, что причиной стала лидирующая позиция Google на китайском рынке. Корпорация подавляет конкуренцию благодаря своей операционной системе Android.

По словам собеседников агентства, решение о начале расследования может быть принято уже в октябре. Оно зависит от развития отношений Китая и США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти запретят федеральным ведомствам заключать контракты с американскими компаниями, которые локализуют производство в Китае.

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