Reuters: Китай готовит антимонопольное расследование против Google
Китай может начать антимонопольное расследование в отношении американской корпорации Google. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
По информации агентства, с таким предложением выступила китайская компания Huawei Technologies. Инициатива уже передана на рассмотрение в антимонопольный комитет Госсовета КНР.
Предполагается, что причиной стала лидирующая позиция Google на китайском рынке. Корпорация подавляет конкуренцию благодаря своей операционной системе Android.
По словам собеседников агентства, решение о начале расследования может быть принято уже в октябре. Оно зависит от развития отношений Китая и США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти запретят федеральным ведомствам заключать контракты с американскими компаниями, которые локализуют производство в Китае.
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