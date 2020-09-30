Мишустин обсудил с главой Чувашии социально-экономическое развитие региона

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Чебоксарское производственное объединение им. В. И. Чапаева, где обсудил с главой региона Олегом Николаевым вопросы социально-экономического развития, передает ТАСС.

Мишустин отметил, что до 2025 года на программу развития Чувашии выдали 1 млрд рублей. Он попросил Николаева рассказать о реализации этой программы и про обстановку в регионе «в целом».

Глава Чувашии доложил, что индивидуальная программа развития республики состоит из 12 мероприятий по пяти основным направлениям.

В частности речь идет о поддержке предпринимательской инициативы, создании условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности и поддержке строительства через комплексную застройку.

Ранее Мишустин посетил Завод полупроводниковых приборов в Йошкар-Оле и рассказал о планах по восстановлению радиоэлектронной промышленности в России.

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