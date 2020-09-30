«Газпром» заявил, что не допускает избыточного уровня валютных активов
«Газпром» не допускает формирования избыточного уровня валютных активов и регулярно продает экспортную выручку на валютном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.
В «Газпроме» отметили, что руководствуются утвержденным советом директоров компании в соответствии с директивами правительства предельно допустимым уровнем чистых валютных активов.
В соответствии с этими правилами компания продает экспортную выручку, чтобы обеспечить свои расходы в рублях, а также поддерживает необходимый запас валютной ликвидности для обслуживания обязательств в валюте, рассказали в пресс-службе.
Ранее некоторые госкомпании заявили о директиве кабмина от 1 сентября, которая предписывает уровень остатков валютной выручки на балансе компании.
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