Туроператоры зафиксировали всплеск спроса на поездки в октябре

Туроператоры зафиксировали всплеск спроса на поездки в начале октября, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Об этом пишет РИА «Новости».

Она отметила, что это вызвано длинными школьными каникулами и переходом на удаленную работу.

«Количество запросов на отдых резко увеличилось. Мы пока не можем сказать, какой объём сейчас продаж на эти две недели, но люди активно звонят и спрашивают о вариантах отдыха», — сказала Ломидзе.

По ее словам, спрос увеличился на на Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, Алтай, Казань и Калининград.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что школьные каникулы продлятся с 5 по 18 октября. Также Собянин рекомендовал компаниям перевести сотрудников на дистанционный формат работы, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

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