В Госдуме поддержали запрет ресторанам включать чаевые в чек

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев прокомментировал RT запрет предприятиям общепита включать чаевые для официантов в чек.

По словам депутата, это решение является «правильным и хорошим», так как оно позволит россиянам избежать расходов на навязанные услуги.

Гутенев подчеркнул, что порой за эти услуги приходится отдавать «весьма существенные деньги».

Если люди захотят выразить признательность за приятный сервис чаевыми, они это сделают, отметил депутат. Однако, по его мнению, это должно быть добровольно, а не обязательно.

Ранее правительство утвердило новые правила защиты прав потребителей услуг предприятий общепита, согласно которым им запрещено включать в чек чаевые, комиссии и доплаты.

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