Жители российских городов-миллионников оценили качество новостроек

Самую высокую оценку новостройкам в своем городе среди всех городов-миллионников в России дали жители Нижнего Новгорода, Москвы и Волгограда. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе 2ГИС.

Специалисты геосервиса проанализировали пользовательские отзывы о новостройках и составили рейтинг на их основе. Его лидерами стали новостройки в Нижнем Новгороде, получившие 4,7 балла из 5. Далее следуют Москва (4,4 балла) и Волгоград (4,1 балла).

Аутсайдерами рейтинга оказались новостройки в Екатеринбурге (3,4 балла), Челябинске и Красноярске (3,1 балла).

Чаще всего пользователи хвалят строительные компании за наличие и качество детских площадок (31,6% положительных отзывов). Кроме детских площадок, жители часто отмечают близость детских садов (19,3% положительных отзывов), высокие потолки и большие окна в квартирах (16,3%).

Главной причиной для негативных комментариев стала плохая шумоизоляция – на нее жалуются 29% пользователей. Также поводом для критики оказалась неудачная планировка территории, отсутствие продуманных парковок, точечная застройка, низкое качество строительства и отделки квартир.

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