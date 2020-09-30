Законопроект о продлении заморозки накопительных пенсий внесен в Госдуму
Законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года внесен в Госдуму. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как уточняется, пенсионные права застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования от этого не изменятся.
Предполагается, что при одобрении проекта трансферт на обязательное пенсионное страхование из госбюджета в Пенсионный фонд уменьшится на 669,3 миллиарда рублей.
Отмечается, что с 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно нынешнему закону, эта норма действует до 2022 года включительно.
Ранее письмо с предложением отменить накопительную часть пенсии премьер-министру Михаилу Мишустину направила Федерация независимых профсоюзов России.
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