Законопроект о продлении заморозки накопительных пенсий внесен в Госдуму

Законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года внесен в Госдуму. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточняется, пенсионные права застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования от этого не изменятся.

Предполагается, что при одобрении проекта трансферт на обязательное пенсионное страхование из госбюджета в Пенсионный фонд уменьшится на 669,3 миллиарда рублей.

Отмечается, что с 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно нынешнему закону, эта норма действует до 2022 года включительно.

Ранее письмо с предложением отменить накопительную часть пенсии премьер-министру Михаилу Мишустину направила Федерация независимых профсоюзов России.

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