За рубежом отказались поставлять РФ комплектующие для самолетов

Иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василия Шпака.

По его словам, иностранные партнеры проинформировали российских авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым взаимоотношения продолжать не будут. Кто-то гласно, кто-то негласно.

По мнению Шпака, таким образом Запад пытается остановить российские проекты в области гражданского авиастроения.

Дальнейшие ограничения могут коснуться микроэлектроники, добавил он.

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