В магазинах IKEA появится текстиль из выловленного в море пластика
Катерина Медведева
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В магазинах IKEA в России с 1 октября появится коллекция домашнего текстиля, сделанная из выловленного в море пластика. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Часть сырья была выловлена испанскими рыбаками в Средиземном море.
Отмечается, что выловленный пластик складывают в специальные контейнеры на берегу, очищают, механически перерабатывают, смешивают с переработанными ПЭТ-бутылками и превращают в пряжу и ткань.
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