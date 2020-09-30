В магазинах IKEA появится текстиль из выловленного в море пластика

В магазинах IKEA в России с 1 октября появится коллекция домашнего текстиля, сделанная из выловленного в море пластика. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Часть сырья была выловлена испанскими рыбаками в Средиземном море.

Отмечается, что выловленный пластик складывают в специальные контейнеры на берегу, очищают, механически перерабатывают, смешивают с переработанными ПЭТ-бутылками и превращают в пряжу и ткань.

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