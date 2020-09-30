В России могут продлить кредитные каникулы

Глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что власти будут обсуждать возможность продления кредитных каникул для заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Прием заявок на кредитные каникулы в России завершается 30 сентября.

По словам Аксакова, возможность продления данной меры будет обсуждаться.

«Мы будем обсуждать. Я не могу пока сказать, мне не понятна позиция правительства и Центрального банка», — сказал он.

Глава думского комитета отметил, что такие предложения звучат со стороны бизнеса.

Закон о кредитных каникулах был принят в России в начале апреля 2020 года. Право на отсрочку платежей предоставляется гражданам, индивидуальным предпринимателям, чьи ежемесячные доходы из-за коронавируса упали более чем на 30%, и представителям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роспотребнадзор подготовил памятку о кредитных каникулах

— Только 15% заемщиков воспользовались кредитными каникулами по новым правилам

— В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года