Стало известно, какие презервативы предпочитают жители российских регионов

Эксперты «Яндекс.Маркета» изучили данные о переходах пользователей в интернет-магазины и выяснили, какие презервативы покупают жители различных регионов России. С исследованием сервиса ознакомилась «Газета.Ru».

Ароматические презервативы пользуются популярностью среди жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской, Рязанской и Саратовской областей. Вариантам с анестетиком отдают предпочтение пользователи из Ивановской области и Мордовии.

Контрацептивы увеличенного размера чаще всего ищут жители Волгоградской, Калининградской и Томской областей. Презервативы с комбинированной и ребристой поверхностью популярны в Липецкой области. Контрацептивами с точечной поверхностью интересуются пользователи из Приморского края, Брянской области и Дагестана, а классическими презервативами – жители Томска.

Эксперты сервиса добавили, что особой популярностью среди россиян презервативы пользуются в новогодние праздники и в феврале, накануне Дня всех влюбленных. В среднем на покупку контрацептивов граждане готовы потратить чуть более 500 руб.

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